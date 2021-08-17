Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу выступили за нормализацию обстановки в Афганистане. Министры призвали ключевые национальные силы за короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Кроме того, главы МИД затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили другие важные международные события.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее Чавушоглу сказал, что Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми сторонами, в том числе c движением «Талибан» (запрещено в РФ). По его мнению, сейчас в Афганистане имеет место вакуум власти, сформировавшийся после отъезда президента Ашрафа Гани из страны.