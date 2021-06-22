Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили договорённости по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договорённостей между лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Затронут ряд тем в контексте реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важный вклад Трёхсторонней рабочей группы в постконфликтное развитие региона.

Ранее Лавров высоко оценил договорённости по Карабаху президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении — Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Он подчеркнул, что это касается устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, а также разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.