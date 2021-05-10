Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из районов их проживания

https://static.news.ru/photo/a50fbe92-b1ba-11eb-b04a-96000091f725_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудили действия израильских властей в Палестине, в частности выселение палестинцев из районов их исконного проживания, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Лавров и Чавушоглу обсудили в понедельник в телефонном разговоре обострение палестино-израильских отношений.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса, говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» из России в Турцию, а также налаживания там её производства.

Также в ходе разговора отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает МИД России.