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Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из районов их проживания

20:59, 10 мая 2021
Мевлют Чавушоглу Мевлют Чавушоглу Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудили действия израильских властей в Палестине, в частности выселение палестинцев из районов их исконного проживания, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Лавров и Чавушоглу обсудили в понедельник в телефонном разговоре обострение палестино-израильских отношений.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса, говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» из России в Турцию, а также налаживания там её производства.

Также в ходе разговора отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает МИД России.

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