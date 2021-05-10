Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из районов их проживания

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудили действия израильских властей в Палестине, в частности выселение палестинцев из районов их исконного проживания, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
Лавров и Чавушоглу обсудили в понедельник в телефонном разговоре обострение палестино-израильских отношений.
Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса, говорится в сообщении.
Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» из России в Турцию, а также налаживания там её производства.
Также в ходе разговора отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает МИД России.