Лавров и Чавушоглу обсудили вопросы по зерновой сделке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Главы министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 1 ноября обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипведомстве. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором турецкий лидер отметил, что Анкара прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провели сегодня телефонные переговоры. В ходе них обсуждалась ситуация вокруг зерновой сделки, — говорится в сообщении.

Ранее Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Решение было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, организация не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота.