Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Казахстане и заседание РФ — НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров 6 января обсудили запланированное заседание Совета Россия — НАТО и беспорядки в Казахстане, сообщает турецкий телеканал NTV. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили события в Боснии и Герцеговине и на Кавказе.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия — НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе, — говорится в сообщении.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января в Брюсселе. Оно начнётся в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Ожидается, что переговоры будут длиться приблизительно три часа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе предстоящего заседания Совета Россия — НАТО будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Он добавил, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков. Известно, что на встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.