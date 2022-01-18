Лавров пригрозил Германии ответом за помехи в работе RT DE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах в Москве обсудили проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии. По его словам, Россия может начать встречные действия. Встреча Лаврова и Бербок стала первой с момента её назначения на пост главы МИД Германии.

Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Бербок.

Он считает, что российские СМИ в Германии и немецкие СМИ в РФ должны работать на равных, недискриминационных условиях. Лавров выразил надежду, что немецкие власти примут меры, которые не будут дискриминировать RT DE. Как отметил министр, Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в ФРГ не будет урегулирована.

Мы, если потребуется, будем просто вынуждены принимать встречные действия, — сказал Лавров.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция ТВ-эфира. Как пояснили в пресс-службе Google в РФ (владельца YouTube), канал RT DE удалили за вещание без лицензии и обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре.

Решение немецкого медиарегулятора об отключении телеканала RT DE от спутникового вещания в Германии ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что блокировка вещания телеканала RT DE в Германии противоречит европейскому духу и нормам.