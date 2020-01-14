Развивающиеся страны недопредставлены в Совбезе ООН, однако членство в нём заслуживают Индия, Бразилия и представители Африканского континента, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, недопредставленность является ключевым недостатком СБ как организации.
Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учёта интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе Объединённых Наций, — подчеркнул он.
Российский министр также отметил, что Россия неоднократно озвучивала данную позицию,
Ранее NEWS.ru писал, что Лавров 14 января прибыл с официальным визитом в Индию. В Нью-Дели он проведёт переговоры со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Министры иностранных дел намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
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