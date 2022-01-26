Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о вероятности введения новых санкций против РФ, он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, сообщает ТАСС.

Я уже давно не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью, — заявил Лавров, комментируя слова Столтенберга о расширении присутствия НАТО на восточном фланге.

Он добавил, что говоря об ограничительных мерах против России, Запад находится в «военном угаре». Лавров подчеркнул, что РФ готова надёжнейшим образом защитить свои интересы и безопасность.

Ранее Лавров заявил, что Москва не будет молчать в дискуссиях по гарантиям безопасности и примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России. Он выразил мнение, что США пытаются «наказать» Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб. Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях.