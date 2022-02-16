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Лавров допустил возможность введения санкций против Британии

13:26, 16 февраля 2022
Лавров допустил возможность введения санкций против Британии Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия может принять закон о возможности санкций против компаний и людей, связанных с Великобританией, по аналогии с законом Лондона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, новый закон Великобритании является примером того, что эта страна готова действовать против России в первых рядах.

Британский закон о возможности введения санкций против России никак не связан с Украиной, призван ударить по стратегическим для РФ отраслям, — сказал Лавров.

Он также выразил надежду, что другие западные страны не станут поддерживать попытки Великобритании спровоцировать волны санкций против Москвы. 

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британское правительство должно извиниться за ложь всему мировому сообществу и своим подданным. Она добавила, что Россия и не подводила войска к границам Соединённого Королевства, а «напасть, по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей».

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