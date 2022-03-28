Лавров анонсировал ограничения на въезд в РФ граждан недружественных стран

В РФ введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По его словам, это решение будет оформлено в виде президентского указа, передаёт РИА Новости.

Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Одновременно с этим, по его словам, облегчён порядок въезда и пребывания в России граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины. Им будет предоставлена возможность беспрепятственного возвращения в свои страны.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что США и их сателлиты объявили тотальную гибридную войну, цель которой — подорвать внутриполитическую стабильность в РФ, разрушить российскую экономику и в конечном итоге существенно ослабить Россию. До этого глава российского внешнеполитического ведомства назвал иллюзиями попытки Запада сохранить мировое господство и однополярный мир. По мнению Лаврова, данные стремления западных лидеров вызывают серьёзное напряжение в международных отношениях других стран.