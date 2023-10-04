Лауреаты Нобелевской премии по химии по ошибке стали известны раньше срока Академия наук разослала письмо с лауреатами Нобелевской премии раньше срока

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Королевская академия наук Швеции по ошибке разослала письмо с именами лауреатов Нобелевской премии по химии раньше церемонии объявления победителей, сообщает телеканал SVT. В учреждении при этом утверждают, что окончательное решение еще не было принято.

Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято, — сообщила представитель академии Ева Невелиус.

Академия разослала письма в 08:30 по московскому времени — на четыре часа раньше заявленного срока. В нем говорится, что Нобелевская премия по химии присуждена трем ученым — американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов. Они занимались открытием и синтезом квантовых точек.

Ранее были объявлены победители Нобелевской премии в области физики. Награду присудили франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Они получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. Председатель комитета по физике Ева Олсон отметила, что ученые открыли дверь в мир электронов и управляемых ими механизмов.