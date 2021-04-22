Латвия призывает признать независимость Чечни и Якутии

https://static.news.ru/photo/b25f01b4-a3f7-11eb-939e-96000091f725_660.jpg Янис Домбрава Фото: Janis Dombrava/facebook.com

Латвийский депутат Янис Домбрава предлагает признать независимость Чечни и Якутии от России в случае дальнейшего нарушения суверенитета со стороны РФ Грузии и Украины. Об этом депутат Сейма написал в соцсетях.

Таким образом Домбрава хочет предотвратить новую «российскую агрессию» в отношении Украины. Он считает, что внесение новых должностных лиц в санкционные списки недостаточно и нужно в первую очередь отказаться от строительства «Северного потока-2».

В свою очередь, если Россия нарушит суверенитет Грузии и Украины, и Признает Абхазию, Южною Осетию, Луганск, Донец, то я не вижу причин, почему страны Запада не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, которые сейчас включены в состав России, — пишет депутат.

Однако, инициативу Домбравы оценили не все его соотечественники: «Домбрава! Ты понимаешь, что говоришь? Даже можешь признать Венеру и Сатурн латышским и что из того? А ну как Россия признает Латгалию, например, независимой? Начнешь биться в истерике: мол, РФ напала на нас, она агрессор. Зачем ты разжигаешь конфликт? Эта твоя цель?»,.

«Где Домбрава? А где Якутия? А он спросил желание жителей Якутии? Я думаю, что он в силу своей молодости, не видел ни одного якута... В силу молодости и, простите, „свинячей“ гордыни»,

«А мне нравится Домбрава! Он отличный латышский парень, который уверен в своей исключительности! Чем больше таких „милых дурачков“ у нас будет, то краше у нас в стране!», издеваются над депутатом в комментариях.

Как ранее сообщалось, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос четырёх журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом рассказал местный правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.