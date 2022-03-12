Латвия попросила НАТО о постоянном присутствии войск в Прибалтике

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что американские войска должны постоянно находиться в прибалтийских странах, чтобы «защитить» их России. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.

Мы приветствуем нахождение американские войска в Польше и Балтии, нам нужно их постоянное присутствие в этой зоне, — сказал латвийский лидер.

Левитс призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий на Украине и опасений Москвы о расширении альянса на восток. По его словам, расположение контингента альянса в Прибалтике, Польше и Румынии стал бы «мощным сигналом» для России, что НАТО готово защищать страны в его составе.

В заключении латвийский лидер назвал НАТо «сильнейшим военным альянсом в мире» и заявил, что организация имеет «гораздо больший военный потенциал», чем Россия.

Ранее сообщалось, что улицы в столицах Латвии и Литвы, где расположены посольства России, сменили названия. Теперь на Google-картах Латвю в Вильнюсе называется «улица Героев Украины». Рижская Антонияс стала «улицей Независимости Украины».