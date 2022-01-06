Латвия отправит Украине оружие под видом гуманитарной помощи

Латвия планирует отправить Украине оружие. Страны согласовывали содержимое «гуманитарного» груза, прежде чем тот отправится к адресату. Об этом заявил глава минобороны Артис Пабрикс, сообщает объединённый сайт Латвийского радио и телевидения.

Включая оружие и технику. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться, — заявил Пабрикс.

По его словам, Украина снимает напряженность с границ Прибалтики, со всего региона. По мнению Пабрикса, пусть Украина и не является членом НАТО, «в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает». По сути, они нас защищают, резюмировал министр обороны Латвии.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, Латвии Артис Пабрикс и Эстонии Калле Лаанет на встрече в литовском Каунасе договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня. Министры считают, что совместная ракетная система балтийских стран может стать «хорошим ответом» России.

По словам Анушаускаса, президент России Владимир Путин хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства Альянса, помимо Норвегии на севере, с которыми РФ граничит, — это Польша и балтийские страны, не были защищены.