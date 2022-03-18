Латвия и Эстония заявили о высылке шестерых российских дипломатов

МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что работники дипмиссии «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в Twitter о решении выслать из республики трёх российских дипломатов.

Эстония высылает трёх дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине которые нарушали Венскую конвенцию, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь Ринкевичс отметил, что Латвия высылает сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что это крайне недружественный акт со стороны Болгарии, Москва оставит за собой право на ответные действия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы дипведомства, в данный момент Запад угрожает Москве пятой санкционной волной.

Он указал, что число индивидуальных ограничительных мер, принятых в адрес россиян, уже превысило пять тысяч. Кроме того, Европарламент запретил российским и белорусским дипломатам, а также госслужащим входить в резиденции в Брюсселе и Страсбурге.