Латвийский суд вынес первые решения по обязательной вакцинации

Административный суд Латвии рассмотрел первые заявления, которые оспаривают обязательную вакцинацию от COVID-19 в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает аrgumenti.ru. В двух случаях суд вынес решение о приостановке требований по обязательной вакцинации.

Оба этих случая связаны с аспектами здоровья — семейные врачи указали, что вакцинацию следует отложить, но в обоих случаях ещё не было получено заключение медицинского консилиума, — разъяснила председатель административного районного суда Илзе Фреймане.

Она добавила, что правовая защита далее не понадобится, если консилиум при университетских больницах решит, что человека нельзя прививать.

При этом некоторые граждане, не имеющие противопоказаний, уверены, что кабинет министров не может накладывать обязанность вакцинироваться. Фреймане отметила, что суд посчитал их заявления необоснованными.

Ранее стало известно, что власти Австрии готовят законопроект о введении внушительного штрафа за отказ от вакцинации. Первый штраф за отказ от прививки будет составлять €3,6 тысячи или четыре месяца лишения свободы за неуплату взыскания. Законопроект планируют подготовить к 6 декабря и отдать на рассмотрение парламента.