Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла о независимости

Фото: foto.patriarchia.ru

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратилась к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой предоставить ей статус автокефальной (независимой), сообщило Латвийское телевидение. Соответствующее обращение было принято в связи с изменениями в закон об ЛПЦ, устанавливающие ее независимость. В случае признания ЛПЦ автокефальной Московский патриархат лишится какого-либо влияния над ней.

Это, конечно, будет означать разрыв отношений и какой-то конфликт с Москвой, поэтому представляется маловероятным, потому что это не только канонические отношения, но и отношения между людьми, — считает научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев.

Патриарх Русской православной церкви может не удовлетворить просьбу, в таком случае ЛПЦ может обратиться с этим вопросом в Константинопольский патриархат и с помощью него получить независимость. Если Московский и Константинопольский патриархаты откажут ЛПЦ и не признают ее автокефальной, то церковь приобретет статус раскольнической.

Отмечается, что за месяц до собора ЛПЦ патриарху Кириллу было направлено письмо правительства Латвии с просьбой признать независимость ЛПЦ. Ответа на это письмо, как передает Латвийское телевидение, пока не получено.

Ранее власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной санкций стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».