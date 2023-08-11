ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой: новости СВО на утро 11 августа

Фото: МО РФ

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины у населенного пункта Марьинка, заявил РИА Новости доброволец с позывным Шахтер. По его словам, опорник украинских сил располагался в Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская» в ДНР. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили гаубицу М777 Вооруженных сил Украины в населенном пункте Миньковка в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, дроны-камикадзе также были использованы при подрыве САУ Krab в Северске и станции РЛС в Краматорске.

Кроме этого российские истребители Су-34 ударили по пунктам временной дислокации бригады украинских сил в районе Серебрянки.

Начальник пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы во время боя на Южно-Донецком направлении уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ и расчет станкового автоматического гранатомета. Бойцы группировки также поразили взводный опорный пункт с живой силой противника.

Российские военные активно занимают позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, отражая все попытки противника контратаковать, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, ВС РФ осталось преодолеть считанные километры до Купянска.

Фото: МО РФ

Подразделения ВДВ России и пехоты контратаковали ВСУ, продвинувшись на юг населенного пункта Клещеевка. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», после активной артподготовки и при поддержке танков российские силы ударили по противнику, выбив его с ранее занимаемой позиции.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о серии прилетов по Запорожью вечером 10 августа. По его информации, ракетный удар был нанесен по промышленным объектам.

Эвакуационная группа украинских войск бросила умирать на поле боя в Запорожской области своих тяжелораненых бойцов, которые не смогли самостоятельно добраться до бронемашины, заявил заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным Охота. Он показал кадры, как отряд бойцов, передвигаясь по лесополосе, попадает под минометный огонь российских сил.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса еще $13,1 млрд на военную помощь Украине. Предполагается, что часть суммы будет направлена на закупку снаряжения, другая — на военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.

Однако, как отметила представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин, США не могут себе позволить выделить такую сумму в качестве помощи Киеву. Конгрессвумен призвала Белый дом сосредоточить внимание на внутренних проблемах и заняться улучшением социально-экономической обстановки в стране.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские власти за минувший год нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 24 тысяч в месяц. К 2024 году Минобороны США намерено довести производство боеприпасов до 80 тысяч единиц.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. По его словам, украинские войска терпят неудачи на фронте из-за отсутствия необходимого военного опыта, поскольку солдаты проходят только базовую 21-дневную подготовку.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящее время Украина не способна вести успешное контрнаступление, в ходе которого могла бы добиться преимущества на поле боя и изменить баланс сил. По его мнению, одной из причин является нехватка оружия и военной техники.

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