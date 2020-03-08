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Лайнер Grand Princess, находящийся на карантине у берегов Калифорнии из-за коронавируса, получил разрешения войти в порт Окленда.

После того как мы причалим, начнётся предусмотренный местными властями процесс высадки, который займёт несколько дней. Гостей, нуждающихся в скорой медицинской помощи и госпитализации, перевезут в медицинские учреждения Калифорнии, — цитирует The Associated Press капитана судна Джона Смита.

Он также добавил, что члены экипажа, среди которых четыре россиянина, будут изолированы на борту судна.

На лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружен коронавирус — у двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3,5 тысячи человек: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира.

Как ранее писал NEWS.ru, на Grand Princess, где был обнаружен коронавирус, находятся 49 граждан Украины. Сейчас судно стоит у берегов Калифорнии.