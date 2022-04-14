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Мир

Лагард: будущее европейской экономики зависит от ситуации на Украине

Глава ЕЦБ Лагард: резкий отказ от нефти и газа из России может существенно повлиять на экономику еврозоны
18:51, 14 апреля 2022
Лагард: будущее европейской экономики зависит от ситуации на Украине Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард Фото: Daniel Roland/Global Look Press
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Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции заявила, что резкое эмбарго на импорт российских энергоносителей могло бы существенно повлиять на экономику еврозоны, передаёт ТАСС. Она подчеркнула, что европейская экономика будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Это влияет на экономику в Европе и за её пределами. Конфликт и связанная с ним неопределённость подрывают доверие со стороны бизнеса и потребителей, пояснила она.

По словам главы ЕЦБ, в решающей степени на будущее экономики еврозоны повлияет развитие ситуации на Украине и исход спецоперации. Она также подчеркнула, что немаловажную роль в данном вопросе играют антироссийские санкции, уже введённые и возможные в дальнейшем. Так, Лагард отметила, что на производствах уже негативно сказываются сбои в торговых процессах, рост цен на энергоносители и сырьевые товары, а внезапное эмбарго на нефть и газ из России, по её мнению, окажет существенное влияние на экономику.

Разумеется, касаемо нефти и газа — резкий бойкот имел бы существенное влияние, — добавила она.

Ранее Лагард объяснила, что российские энергоносители нельзя заменить в одночасье, так как их импорт в страны Евросоюза, по разным оценкам, достигает 22% от общего объёма. Она подчеркнула, что процесс уменьшения зависимости от российского топлива займёт немало времени. Кроме того, ЕС помимо углеводородов импортирует российские никель, кобальт и ванадий.

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