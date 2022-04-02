ЛАГ заявила о готовности стать посредником между Россией и Украиной

Лига арабских государств (ЛАГ) готова предложить посредничество России и Украине и предоставить им площадку для проведения переговоров. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомлённые источники. По данным телеканала, Египет вместе с арабскими странами ищет возможность принять российскую и украинскую делегации.

Египетско-арабские предложения включают инициативу прекращения огня между Россией и Украиной, — рассказал источник.

В свою очередь, помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки сообщил о том, что арабская делегация заслушает обе стороны, оценит ситуацию и после этого изучит дальнейшие шаги.

Консультации арабской контактной группы в Москве намечены на 4 апреля. В группы войдут главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединённых Арабских Эмиратов и Судана. Также в мероприятии примет участие генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейта.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источнки, арабские страны оказались сильно затронуты украинским кризисом и действуют в рамках решения экстренного заседания Совета Лиги, «пытаясь помочь в поисках путей урегулирования в интересах сторон и других государств». Источник отметил, что после Москвы арабская делегация отправится на встречу с украинской стороной в Варшаву.

Решение о создании арабской контактной группы по кризису на Украине было принято 9 марта на заседании Совета ЛАГ. Группа занимается отслеживанием и проведением консультаций и контактов с заинтересованными сторонами для содействия поиску дипломатического решения кризиса.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».