https://static.news.ru/photo/d8ce0f46-5e3b-11ea-80ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три офиса «Лаборатории Касперского» в Китае приостановили свою работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в самой компании.

Мы приняли решение закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома, — приводит ТАСС слова директора по работе с персоналом Марины Алексеевой.

Она добавила, что в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона в офисах компании установлен гибкий график работы, а также сотрудникам раздают респираторные маски. Кроме того, Алексеева рекомендовала не ездить в командировки в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Если же командировка необходима, желательно по приезду некоторое время работать удаленно.

Ранее NEWS.ru писал, что «Российские железные дороги» из-за вспышки коронавируса нового типа ограничили командировки за рубеж своих сотрудников до нормализации эпидемиологической ситуации. В исключительном случае деловая поездка будет обсуждаться в индивидуальном порядке.