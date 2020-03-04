Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три офиса «Лаборатории Касперского» в Китае приостановили свою работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в самой компании.

Мы приняли решение закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома, приводитТАСС слова директора по работе с персоналом Марины Алексеевой.

Она добавила, что в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона в офисах компании установлен гибкий график работы, а также сотрудникам раздают респираторные маски. Кроме того, Алексеева рекомендовала не ездить в командировки в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Если же командировка необходима, желательно по приезду некоторое время работать удаленно.

Ранее NEWS.ru писал, что «Российские железные дороги» из-за вспышки коронавируса нового типа ограничили командировки за рубеж своих сотрудников до нормализации эпидемиологической ситуации. В исключительном случае деловая поездка будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

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