LA Times узнала об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского LA Times: Шольц и Макрон отказали Зеленскому в требовании оперативной передачи оружия

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Во время своего визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в его просьбе об оперативной передаче оружия. Об этом сообщил обозреватель Дойл Макманус в статье для издания Los Angeles Times. Он отметил также, что на Западе можно наблюдать признаки «усталости от Украины» — по меньшей мере, в связи с экономическими последствиями антироссийских санкций для их инициаторов.

И всё же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия, — написал Макманус.

Автор также подверг сомнениям перспективу скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на поддержку данной инициативы со стороны лидеров некоторых европейских стран. По мнению Макмануса, одобрение заявки на членство носит исключительно символический характер.

16 июня Макрон, Шольц и Драги посетили Киев и провели переговоры с Зеленским. По итогам переговоров французский лидер объявил, что все три страны выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Также он пообещал снабжать Киев новым оружием.