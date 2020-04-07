La Stampa потребовала от Минобороны извинений за слова о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений от Минобороны РФ за заявление о русофобских фейках издания.
В редакции заявили, что рассказали о российской помощи Италии как о проявлении дружбы и солидарности. В то же время издание признало, что в некоторых статьях высказывалось сомнение из-за возможного присутствия в составе российской миссии на итальянской территории военных.
Сотрудники La Stampa назвали заявление Минобороны России откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность и потребовали извинений,
Как писал NEWS.ru, в Минобороны России заявили, что публикация в итальянском издании La Stampa о том, что российская помощь Италии была бесполезной, является русофобской. Об этом сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, материалы, опубликованные в газете, являются фейками, которыми La Stampa манипулирует, «прикрываясь идеалами свободы слова». Конашенков заявил, что издание использует «мнения» анонимных высокопоставленных источников и собственные выдумки в своих попытках оговорить Россию, оказавшую помощь Италии в трудную минуту.
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