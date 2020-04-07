La Stampa потребовала от Минобороны извинений за слова о русофобских фейках

https://static.news.ru/photo/0483e8f8-78eb-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений от Минобороны РФ за заявление о русофобских фейках издания.

В редакции заявили, что рассказали о российской помощи Италии как о проявлении дружбы и солидарности. В то же время издание признало, что в некоторых статьях высказывалось сомнение из-за возможного присутствия в составе российской миссии на итальянской территории военных.

Сотрудники La Stampa назвали заявление Минобороны России откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность и потребовали извинений, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны России заявили, что публикация в итальянском издании La Stampa о том, что российская помощь Италии была бесполезной, является русофобской. Об этом сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, материалы, опубликованные в газете, являются фейками, которыми La Stampa манипулирует, «прикрываясь идеалами свободы слова». Конашенков заявил, что издание использует «мнения» анонимных высокопоставленных источников и собственные выдумки в своих попытках оговорить Россию, оказавшую помощь Италии в трудную минуту.