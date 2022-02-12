La Stampa: глава МИД Италии посетит Москву и Киев

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо может посетить Москву и Киев, сообщает газета La Stampa. Визит состоится из-за эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее Рим рекомендовал своим гражданам покинуть Киев и воздержаться от поездок в эту страну.

В свою очередь газета Corriere della Sera пишет , что если на встрече министров обороны стран НАТО будет принято решение об усилении присутствия в Восточной Европе, то в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию будут направлены итальянские военные. При этом для этого потребуется разрешение от принимающих стран.

Ранее сообщалось, что представитель Италии считается фаворитом на пост генерального секретаря НАТО после завершения пребывания на этом посту Йенса Столтенберга. Как пишет газета La Repubblica, по негласной ротации, данный пост должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона, а представители потенциально конкурирующих с Италией Испании и Португалии уже занимают важные посты в международной политической иерархии.

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого». О том, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.