La Nación: напавший на Киршнер был подписан на оккультные группы

Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кристина Киршнер

Мужчина, напавший на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер был подписан с соцсетях на множество радикальных групп и на оккультные паблики, пишет газета La Nación. Известно, что задержанному 35 лет, его зовут Андрес Сабаг Монтиэль.

Источник назвал ряд пабликов, подписчиком которых являлся мужчина. Среди них группы последователей неоязычества, колдовства и различными древними религиями. Страницы радикальных пабликов утром были удалены, как пишет источник, однако ничего не стало с группами оккультного характера

Отмечается, что преступник дважды появлялся на телевидении в последние недели. На камеру он резко критиковал правительственные планы социальной направленности, а также поднял вопрос выдворения иностранцев из страны.

В ночь на 2 сентября на Киршнер было совершено покушение. По предварительной версии, политик вышла из своей квартиры, чтобы поприветствовать людей, собравшихся перед ее домом. В какой-то момент мужчина из толпы навел на нее оружие и нажал на спусковой крючок, однако пистолет дал осечку. Политик не пострадала, а преступник был арестован.

На протяжении последних двух недель возле дома Киршнер собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Прокурор запросил для политика 12 лет заключения по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007–2015 годах, когда вице-президента была главой государства. Киршнер отрицает все обвинения.