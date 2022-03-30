Французское издание L’Opinion со ссылкой на источники в военном ведомстве Франции сообщило, что глава разведки Минобороны страны генерал Эрик Видо был уволен из-за провала на украинском направлении. Отмечается, что военный якобы предоставил ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. Видо проработал в этой должности всего семь месяцев.

До назначения на эту позицию генерал занимал пост главы Командования специальными операциями (COS) Франции.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России.

В Министерстве обороны России в свою очередь сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита.