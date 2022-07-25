Kyodo: убийцу Абэ проверят на психическое здоровье

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Правоохранительные органы Японии перевели убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летнего Тэцую Ямагами в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования на психическое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo. Отмечается, что специалисты за четыре месяца должны определить, способен ли Ямагами отвечать перед судом.

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами переведён в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования на психическое состояние, — сказано в публикации.

За это время следователи проведут баллистические экспертизы найденного в доме преступника самодельного оружия. В случае установления его летальности, мужчине будут предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что официальный Токио собирается отказать президенту РФ Владимиру Путину в пересечении границы для участия в похоронах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, если российский лидер объявит о таком желании. Государственная траурная церемония назначена на 27 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Путин не планирует принимать участие в траурной церемонии. Поедут ли в Токио другие представители России, будет зависеть от протокольных правил.