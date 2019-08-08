https://static.news.ru/photo/6efae146-b9fb-11e9-b532-fa163e074e61_660.jpg Юрий Великий (слева) Фото: Юрий Великий/vkontakte

Студия «Квартал 95» нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского. Скорее всего им станет бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно станет известно только на концерте «Вечернего Квартала» 13 августа, — сообщает Znaj.ua.

Как писал News.ru, студия «Квартал 95» объявила о запуске нового проекта с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Программу будет вести Валерий Жидков. Она будет называться «Где демократия?». Руководство студии пообещало оставаться непредвзятой организацией, делая выпуски о тех или иных событиях в стране.