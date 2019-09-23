https://static.news.ru/photo/10a0f71a-de69-11e9-93ff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Друг президента Украины Владимира Зеленского, актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой сообщил, что глава государства уже устал от новой для себя работы. При этом артист отметил, что украинский лидер знал, на что шёл, когда заявил об участии в выборах.

Встречи Зеленского с другом стали более редкими, поскольку у президента «и так дел хватает». Об этом Кошевой рассказал в эфире телеканала « 1+1 ».

Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда шёл, — пояснил актёр.

Ранее News.ru сообщал, что Владимира Зеленского до слёз рассмешила юмористическая сцена, разыгранная студией «Квартал 95» во время закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES). По сценарию на проекторе появился чат в известном мессенджере, где якобы происходит неформальное общение лидеров России, Великобритании, США, Франции, Китая, КНДР, Южной Кореи, Украины и Финляндии. В адрес России шутка была посвящена желанию Москвы «аннексировать» Британию.