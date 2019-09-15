https://static.news.ru/photo/196161de-d7e1-11e9-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nie Yunpeng/Xinhua/Global Look Press

Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Премьер-министр страны Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах поручил военным и силовикам усилить охрану стратегически важных объектов Кувейта и предпринять меры по обеспечению безопасности на фоне атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство KUNA.

Как ранее писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу в ситуации фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.