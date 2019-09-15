Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
Премьер-министр страны Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах поручил военным и силовикам усилить охрану стратегически важных объектов Кувейта и предпринять меры по обеспечению безопасности на фоне атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, передаёт
Как ранее писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.
Если поначалу в ситуации фигурировала
Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.