Кустурица не исключил, что станет гражданином России Сербский режиссер Кустурица изъявил желание получить гражданство России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал в интервью ТАСС, что может официально получить паспорт РФ. По его словам, он уже считает себя гражданином России.

Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно. <...> Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России, — сказал он.

Ранее Кустурица заявил, что русскую культуру на Западе отменить невозможно. По его словам, нельзя, например, выкинуть из истории европейской литературы писателя Льва Толстого. Режиссер также добавил, что не боится попасть под санкции Запада из-за поездок в Россию, поскольку Сербия и РФ являются очень близкими странами. По мнению Кустурицы, Соединенные Штаты можно сравнить с умирающим гегемоном, опасающимся скорой кончины.

Кустурица также подчеркивал, что сербы и русские «одинаково крестятся», а в Сербии до сих пор помнят освобожденный Красной армией Белград. Он отметил, что ему лестно, когда его иногда называют русским режиссером.

Также Кустурица говорил, что цель врагов России заключается в том, чтобы ее жители не смогли жить нормальной жизнью. По его словам, люди, погибшие при теракте в «Крокус Сити Холле», также стали жертвами войны, хоть и не связаны с ней.