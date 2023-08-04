«Кусает локти»: Царев о реакции Киева на переданные Москве ракеты Царев: власти Киева кусают локти, вспоминая о переданных Москве в 1999 году тяжелых бомбардировщиках и ракетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-160

Киевская власть «кусает локти», вспоминая о переданных Москве крылатых ракетах Х-55, тяжелых бомбардировщиках Ту-160 и ракетоносцах Ту-95МС, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. Так он прокомментировал подписанное в Ялте в 1999 году соглашение, по которому Россия списала долги Украины за газ в размере 275 млн гривен в обмен на советское вооружение. Он отметил, что в тот время эта сделка казалась «супервыгодной».

На тот момент эта сделка казалась супервыгодной, никому были не нужны самолеты и ракеты. Жизнь так сложилась, что русские и украинцы сейчас воюют. Такое никому в голову не могло прийти после развала Советского Союза, ведь был один братский народ. Но история не терпит сослагательного наклонения, — сказал Царев.

Бывший депутат Верховной Рады вспомнил, как оставшиеся у Украины 11 самолетов Ту-160 затем были утилизированы по финансируемой США программе Нанна-Лугара. По его словам, представители Воздушных сил ВСУ тогда тяжело восприняли этот шаг.

Днепропетровский аэропорт находится рядом с моим домом. Я знаю этих летчиков. Они плакали, когда резали на металлолом дорогущие машины, красивейшие самолеты стратегической авиации. Да, действительно, американцы не позволили отдать их России, — подчеркнул Царев.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Россия наносит по Украине удары ракетами, которые Киев передал Москве за долги в 1999 году. Это определили с помощью найденных обломков ракет с серийными номерами. Некоторые из них совпали с теми, которые указаны в соглашении между Россией и Украиной.