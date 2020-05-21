Курс Израиля в отношении РФ не изменится с приходом нового правительства

https://static.news.ru/photo/56436862-1c5c-11ea-8d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Приход к власти в Израиле нового правительства не изменит внешнеполитический курс страны по отношению к России, заявил временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский.

Внешнеполитический курс Израиля стабилен. Среди политических партий есть широкий консенсус по вопросам внешней политики. Цели Израиля на международной арене известны, их поддерживает подавляющее большинство политических деятелей страны. Так что я не думаю, что произойдут какие-то изменения. Тем более что во главе нового правительства вновь стоит Биньямин Нетаньяху. Наши отношения с Россией останутся такими же тёплыми и дружественными, как и раньше, — сказал он в интервью NEWS.ru.

Дипломат добавил, что новый министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в своей первой речи на церемонии вступления в должность подчеркнул, что он будет работать над укреплением важных для нас отношений с Российской Федерацией.

Полностью интервью временного поверенного в делах Израиля опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов считает невозможным продвижение американской «сделки века» по ближневосточному урегулированию.

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