Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/a1131bd0-a685-11eb-a5af-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что европейские политики не должны вводить новые санкции против России. Он заявил, что мир в Европе может быть только при сотрудничестве с Москвой. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти, — заявил политик.

По его словам, введённые до этого санкции против Москвы были правильными, но мир в Европе будет только, если страны будут работать вместе с Россией, а не против неё. Так Курц высказался о ситуации на границе России и Украины, которая вызывает беспокойство европейских политиков.

Ранее Курц уже высказывался на тему Украины. 17 апреля он заявил, что в дискуссии о вступлении стран бывшего СССР в НАТО нельзя ставить перед ними выбор — либо ЕС, либо Россия, поскольку это может привести к эскалации. Странам Запада нужно поддерживать государства, которые хотят сближаться с ЕС, но нужно обеспечивать и сосуществование и с Россией. Тогда политик также пояснил, что в ситуации на юго-востоке Украины не следует наращивать вооружения на линии соприкосновения. По его мнению, заигрывание с Североатлантическим альянсом не приведёт к тому, что ситуация успокоится.

В 2014 году ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Швейцария начали вводить против России санкции из-за ситуации на Украине.