Курц высказался о роли Австрии в переговорах РФ и США

https://static.news.ru/photo/d4a35498-9f68-11eb-aec7-96000091f725_660.jpg Себастьян Курц Фото: facebook.com/sebastiankurz.at

Россия и США контактируют с Австрией по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в субботу, 17 апреля, в разговоре с журналистами сообщил канцлер государства Себастьян Курц.

Он отметил, что переоценивать значение Австрии в указанном контексте не стоит — страна не играет роль посредника. Однако, подчеркнул канцлер, всегда имеются нейтральные стороны, выбранные для переговоров.

Мы уже в контакте с российской и американской сторонами. Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, — то мы бы тогда были чрезвычайно рады, если это всё состоится в Австрии, — цитирует Курца ТАСС.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы.

Как ранее передавал NEWS.ru, после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение Джо Байдена Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.