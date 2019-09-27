https://static.news.ru/photo/1dde41f0-e141-11e9-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Гейр Педерсен Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии планирует посетить Москву. Об этом сообщил он сам, отметив, что сейчас по этому вопросу идут консультации.

Конкретные договорённости пока не достигнуты.

Мы обсуждаем это с замминистра иностранных дел [России Сергеем] Вершининым, — рассказал политик РИА Новости .

Он добавил, что стороны ведут переговоры и о вероятном визите представителя российского МИД в Женеву.

Как писал News.ru, в ближайшие несколько недель туда же прибудут и представители созданного в Сирии Конституционного комитета. Его удалось сформировать при активном посредничестве Российской Федерации.