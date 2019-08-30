https://static.news.ru/photo/2ccfb75c-cb66-11e9-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Работы по реставрации купола Капитолия в Гаване завершились. Восстановление объекта оплачивала Россия.

Главный историк столицы Кубы Эусебио Леаль отметил, что официального открытия ещё не было, передаёт EFE .

Но всё же мы не хотели бы игнорировать этот торжественный момент, — подчеркнул он.

На выделенные Москвой 642 млн рублей был позолочён сам купол и статуя Республики, которая установлена в центре строения.

Ранее News.ru писал, что специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве.

Атлантов демонтировали. После того как специалисты снимут формы и отольют по ним недостающие элементы, скульптуры вернут на фасад. Работы планируется завершить осенью.