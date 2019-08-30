Работы по реставрации купола Капитолия в Гаване завершились. Восстановление объекта оплачивала Россия.
Главный историк столицы Кубы Эусебио Леаль отметил, что официального открытия ещё не было, передаёт
Но всё же мы не хотели бы игнорировать этот торжественный момент, — подчеркнул он.
На выделенные Москвой 642 млн рублей был позолочён сам купол и статуя Республики, которая установлена в центре строения.
Ранее News.ru писал, что специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве.
Атлантов демонтировали. После того как специалисты снимут формы и отольют по ним недостающие элементы, скульптуры вернут на фасад. Работы планируется завершить осенью.