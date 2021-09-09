«Культурное достояние украинцев»: в Киеве появится памятник борщу

Жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Скульптуру установят на частные деньги в честь одного из символов украинской идентичности, она также должна помочь развитию гастротуризма в городе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Инициатором установки памятника
Борщ — это культурное достояние украинцев, которое надо прославлять, — заявил Клопотенко.
Секретарь Киевского городского совета, заместитель мэра города Владимир Бондаренко поддержал эту идею, заявив, что украинские культурные достояния необходимо демонстрировать миру. По его мнению, новый арт-объект поможет развитию гастротуризма в городе и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда.
Голосование за выбор лучшего места продлится неделю, предложения по размещению памятника предлагается присылать, заполнив
Ранее золотой монумент борщу установили в Курске: автор композиции Олег Радин изобразил его в виде супового набора, в который включил только овощи, объяснив отсутствие мяса современной непростой обстановкой. Сопредседатель объединения «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов назвал установку памятника бессмысленным шагом и издевательством в условиях войны в Донбассе и непростых российско-украинских отношений.