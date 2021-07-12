Американский профессор извинился за термин «беременная женщина»

Современная идеология стирает идею биологического пола и сейчас очередь дошла до медицинских вузов, где доктрины ЛГБТ учат врачей, как «лечить анатомию человека». Из-за этого профессор в США на лекции извинился за термин «беременная женщина». Об этом пишет Pravda.Ru.

Недавно в высшей медицинской школе Калифорнийского университета профессор, который преподает эндокринологию прервал лекцию из-за того, что использовал во время своей речи термин «беременная женщина» и решил за это извиниться. Отмечается, что это обозначение неприемлемо для Культа ЛГБТК и по-новому этот термин должен звучать, как «рожающие люди».

Однако студентка, которая записала инцидент с профессором, никогда ранее не видела, чтобы он так извинялся и удивлена тем, что реальный биологический факт может быть подвергнут сомнению, ведь только женщины могут рожать детей.

На сегодняшний день новая политика толерантных стран запрещает преподавать биологию и сообщать общеизвестные факты, которые теперь являются «трансфобией». Несмотря на то, что люди изначально рождаются как мужчины и женщины, новые нормы говорят о том, что всё это было неправильно и главное то, что человек хочет сам. Это, в свою очередь, приводит к тому, что появляется истина нового «толерантного» мира, несущая в себе двойные стандарты.

Ранее стало известно, что музыкальный «Рейвах Прайд» в поддержку ЛГБТ-сообщества пройдёт в пятницу, 30 июля, у офиса президента Украины Владимира Зеленского.