Кулеба заявил о высоких шансах урегулировать конфликт с РФ мирным путём

Россия и Украина имеют высокие шансы урегулировать конфликт между странами мирным путём, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В то же время он отметил, что если со стороны РФ наступит вооружённая эскалация, то Украина будет защищаться, сообщает «РБК-Украина».

Если Россия прибегнет к вооружённой эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха, — сказал Кулеба в ходе брифинга.

Также он подчеркнул, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией. Кулеба отметил, что заявления российской стороны о начале отвода войск от границы воспринимается позитивно, но при этом Киев «пока не видит это на деле». По его словам, сейчас настало время, когда Москве необходимо идти на уступки и демонстрировать заинтересованность в мире.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что раскручиваемая Вашингтоном истерика приводит к истерии на Украине, где люди чуть ли не фронтовые мешки собирают. По его мнению, американские СМИ в последнее время распространяют большое количество непроверенной информации о том, что происходит на Украине.