Кулеба заявил о возможностях украинской армии ответить «на удар» России

Вооружённые силы Украины стали «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и теперь смогут «ответить на удар» России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что у границ Украины Москва якобы развернула группировку из 115 тысяч военных, сообщает AFP.

Он (Кулеба. — NEWS.ru) добавил, что Украина, армия которой стала «несравненно сильнее» по сравнению с 2014 годом, «ответит на удар», — подчёркивает агентство.

Дипломат также призвал к «оперативным действиям», способным сдержать Россию.

Если Россия решит провести военную операцию, всё произойдёт буквально в мгновение ока, — считает Кулеба.

Он добавил, что в регионах рядом с границей Украины кроме 115 тысяч военных якобы размещены танки, артиллерия, военно-воздушные и военно-морские силы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что вариант «вторжения» России на Украину «находится на столе» в Москве, однако нет свидетельств принятия решения о его реализации. Об этом заявил Дмитрий Кулеба. По его словам, сегодня Украина и её партнёры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу «вторжения».