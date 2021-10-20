Кулеба заявил о важности Украины для ЕС

Европа будет неполноценной без Украины. Брюсселю необходимо дать гарантию и обозначить ясную перспективу в вопросе присоединения Киева к Евросоюзу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил о наличии скептицизма вокруг европейского успеха Украины. По мнению Кулебы, этот скептицизм имеется как на Украине, так и за её пределами. Несмотря на подобные мнения, Киев продолжит верить в свой курс.

Европа не может быть полноценной без Украины, а Украина не может быть полноценной без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейской идентичности, — сказал Кулеба.

Он добавил, что ясная европейская перспектива будет огромной мотивирующей и трансформирующей силой для Украины.

Ранее Кулеба заявил, что Европейский союз использует тему проблем с реформами на Украине, чтобы не говорить о её членстве в составе объединения. По его мнению, европейцы сами не готовы к этому. Отношения Киева и Брюсселя представляют собой «стратегическую неопределённость».