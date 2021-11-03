Кулеба заявил о мобилизации США из-за ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве довольны позицией Вашингтона по обострению в Донбассе. Украине удалось политическими средствами организовать мобилизацию союзников, отметил он в эфире телеканала «1+1».

Своё заявление дипломат сделал после встречи с помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид. Представитель Госдепа подтвердила, что Вашингтон выступает за территориальную целостность Украины.

Задача дипломатов в условиях вооружённой агрессии России против нашего государства — организовывать союзников, их давление, в частности санкции, и обеспечивать поставки оружия и укрепление вооружённых сил Украины политическими средствами... Сегодня в Киев прибыла американская делегация, которая провела переговоры в Москве, и нас детально ознакомили с тем, что там было. И мы довольны тем, какую позицию занимают США конкретно в контексте того напряжения, которое есть в Донбассе, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на следующей неделе собирается лететь в Вашингтон, чтобы совместно с американским госсекретарём Энтони Блинкеном провести заседание комиссии стратегического партнёрства.

То есть мы мобилизуем союзников, — пояснил глава МИД Украины.

При этом Москва продолжает избегать встречи в «нормандском формате», отметил Кулеба.

Ранее стало известно, что работа по возвращению Донбасса у Украины займёт гораздо меньше времени, чем 25 лет. Об этом заявила новый украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она пояснила, что намерена начать работу по возвращению Донбасса с помощью «мягкой силы».