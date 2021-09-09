В Киеве заявили о готовности к встрече глав МИД «нормандской четвёрки»

Киев готов в любой момент провести встречу на уровне глав МИД «нормандской четвёрки», после лета наметилась активизация в этом направлении. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция велась на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

По словам Кулебы, сейчас проходит подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата. По его словам, Киев готов провести саммит как можно скорее.

Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить, — сказал глава МИД Украины.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).