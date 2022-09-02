Кулеба заявил о дружбе украинцев и датчан «со времен викингов»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о визите главы МИД Дании Йеппе Кофод в Киев и добавил, что украинцы и датчане дружат «со времен викингов». Он поблагодарил датского коллегу за поддержку Украины в ходе специальной операции. Дипломат также упомянул помощь, которую Дания обязалась оказать в восстановлении страны по окончании конфликта.

Приветствую Йеппе Кофода в Киеве. Я благодарен Дании за поддержку Украины по многим направлениям: от оружия до санкций и восстановления. Со времен викингов украинцы и датчане вместе сильнее, — написал на своей странице в Twitter Кулеба.

По словам министра, Кофод и президент Украины Владимир Зеленский провели «обстоятельные переговоры».

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.