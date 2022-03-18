Кулеба заявил, что Зеленский готов «хоть завтра» встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Украинской правде», что президент страны Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любое время, если российская сторона изъявит соответствующее желание. По его словам, конкуренция между странами, готовыми провести эту встречу, «более жёсткая, чем соревнование за проведение Олимпийских игр».

Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция чёткая, она сформулирована по всем вопросам, — сказал Кулеба.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщил, что встреча президентов России и Украины может состояться после того, как будет подписан мирный договор. При этом он отметил, что стороны могут заключить соглашение в ближайшее время: место встречи для украинской стороны не имеет значения и может быть любым, кроме России.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи президентов России и Украины для заключения договора об урегулировании будет зависеть от модальности документа. По его словам, её ещё предстоит согласовать, а украинская делегация, в отличие от российской, не проявляет готовность работать быстрее.