Кулеба заявил, что Украина обсуждает с США гарантии безопасности

Киев ведёт переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат подчеркнул, что переговоры продвигаются в положительном ключе. Он также отметил, что вопрос безопасности стал единственной темой обсуждения с главами вышеперечисленных стран.

Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное — это часть переговоров между РФ и Украиной, — заявил Кулеба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими для России, Украины и всей Европы. Он отметил, что цель спецоперации РФ — демилитаризовать Украину, чтобы с украинской территории не исходила угроза.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.