Кулеба заявил, что на Украине ожидают извинений от Словакии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не рассматривают инцидент в парламенте Словакии с украинским флагом как антиукраинскую акцию. Однако Украина направила протест и требует извинений, отметил он на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Во время обсуждения в парламенте соглашения о военном сотрудничестве с США словацкий депутат Андрей Медвецки вылил воду на украинский флаг, который держали его оппоненты.

Узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинений от человека, который это сделал... Но мы такие вещи не забываем... Мы найдём случай достойно ответить на этот поступок, если этот человек не принесёт свои извинения, — пояснил Кулеба.

Дипломат добавил, что у Киева «чудесные отношения» с правительством Словакии.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за инцидент с флагом Украины в парламенте страны. Дипломат рассказал, что инцидент произошёл, когда он находился на переговорах в Киеве. Словакия приносит украинской стороне извинения по дипломатическим каналам, отметил Корчок.