Кулеба: будущее Медведчука может решиться на политическом уровне

Будущее главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука будет решаться на двух уровнях — юридическом и политическом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CBS. Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обменять политика, но отметил, что ответа от российской стороны пока нет.

Мы не исключаем никаких политических решений. Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента Путина господин Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, — заявил Кулеба.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на задержание Медведчука. Он заявил, что политик не является гражданином РФ и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Песков подчеркнул, что пока неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении, но пообещал следить за судьбой Медведчука.

16 апреля супруга задержанного Оксана Марченко записала видеобращение к Владимиру Путину. Она попросила президента РФ помочь в освобождении депутата, указав на незаконность действий украинских властей.